شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يعود للتدريبات اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود البنك الاهلى بقيادة اليوناني بابا فاسيليو إلى التدريبات الجماعية اليوم الخميس عقب الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين عقب مواجهة بيراميدز لمدة 48 ساعة استعدادا لمواجهة الزمالك في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .

كانت قرعة دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة أسفرت عن مواجهة البنك الاهلى مع نظيره الزمالك حيث من المقرر أن تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولى يوم 26 من الشهر الجارى .

ويسعى اليوناني بابا فاسيليو من أستغلال الحالة المعنوية للاعبين عقب الفوز على بيراميدز في بطولة الدورى المصرى الممتاز و الخروج من المراكز المتأخرة بجدول ترتيب البطولة لتحقيق نتيجة إيجابية أيضا أمام الزمالك في بطولة كأس الرابطة و اللعب على حصد اللقب .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 17 نقطة حيث تمكن من الفوز في 3 مباريات و التعادل في 8 مباريات و الهزيمة في 10 مباريات.