شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من أنشيلوتي بعد إقصاء ليفربول من دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن فوز فريقه على ليفربول بالسنتياجو برنابيو، ضمن منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا، والتى أنتهت بتفوق النادي الملكى بنتيجة هدف نظيف.

وقال أنشيلوتي: "الفوز بهدف وحيد أمام ليفربول؟، لقد واجهنا خصما منظما فى مواجهة الليلة، على النطاق الدفاعي، بجانب أن لاعبي الفريق المدريدي أهدروا العديد من الفرص المؤكدة، والتى كانت قد تحسم نتيجة المباراة مبكرًا".

وأضاف:" سعيد بهذه النتيجة فى جميع الأحوال، فليس من السهل الفوز على فريق بحجم ليفربول فى مواجهتي الذهاب والإياب بدوري الأبطال، لا يفعلها سوي لاعبي ريال مدريد ".

وواصل:" الفريق فقط تأهل للدور ربع النهائي ولكنه لم يحسم أي شئ إلى الآن، مشيرا إلى أن الهدف الأول للفريق بطبعه وتمرسه، هو الحفاظ على لقب دوري الأبطال، وحصده للمرة الثانية على التوالي.

وأختتم: "مواجهة ميلان فى ربع النهائي؟، لا أريد أن أواجه الروسونيري فى تلك المرحلة نظرا لتاريخ كلا الناديين الكبير، كأكثر الاندية تتويجا بالبطولة، لذلك أفضل مواجهته فى المباراة النهائية.



الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي

وحسم السيتي بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، رفقة الإنتر والذي تمكن من إقصاء بورتو بتعادله السلبي معه أمس، لينضم إلى فرق ميلان وبايرن ميونخ وبنفيكا.

قبل أن يتمكن ناديي ريال مدريد ونابولي من حسم المقعدين الآخيرين لصالحهم، وضمان إشعال منافسات دور ال8.