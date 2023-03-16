بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .. ريال مدريد يهزم ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - انتهت أحداث مواجهة ريال مدريد وليفربول بهدف نظيف للملكي، مساء اليوم الأربعاء، ليحسم بذلك الفريق الملكي بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد، قد حقق الانتصار في لقاء الذهاب في ملعب "أنفيلد" بنتيجة (5-2).

وكان الشوط الأول مليئًا بالتسديدات الخطيرة على مرمى الفريقين ولكن تألق الثنائي أليسون حارس ليفربول وكورتوا حارس المرينجي، مع استحواذ ملحوظ لأصحاب الأرض ريال مدريد على الكرة .

ولم يختلف كثيرًا الشوط الثاني عما سبقه؛ حيث حاول الفريقان فك شفرة شباك ولكن الحارسين كانا بالمرصاد.

وسجل كريم بنزيما هدفًا مباغتًا في الدقيقة 76؛ ليؤكد تأهل المرينجي إلى الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 6-2 إجمالي نتيجة المباراتين.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو، روديجر، ميليتاو، وكارفاخال.

خط الوسط: توني كروس، كامافينجا، ولوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، فيدي فالفيردي، وكريم بنزيما.

فيما جاءت تشكيلة ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: اليسون

خط الدفاع: أرنولد، كوناتيه، فيرجيل، روبيرتسون.

خط الوسط: ميلنز، فابينيو، صلاح، جاكيو، جوتا.

خط الهجوم: نونيز.