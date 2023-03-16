شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر فى الكاميرون: هناك حالة سعادة بتواجد الأهلي فى جاروا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت داليا فايز، سفيرة مصر في الكاميرون، إن بعثة الأهلي وصلت إلى فندق الإقامة في جاروا بعدما تأخرت في الوصول إلى المطار لمدة ساعة ونصف، وتم الاطمئنان على الجميع، حتى وصولهم إلى الفندق. وأضافت في تصريحات تليفزيونية: "هناك حالة سعادة كبيرة في الكاميرون بتواجد بعثة النادي الأهلي، وعلقوا لافتات على باب الفندق (النادي الأهلي بطل القرن)". وتابعت: "ليس هناك شحن في الأجواء والأجواء إيجابية، وأتمنى فوز الفريق الأحمر، وجمهور القطن محب للأهلي وهناك مشجعين للفريق في الكاميرون". وواصلت: "الطقس حاليا حار في الكاميرون، وهو موسم الجفاف في جاروا، وهناك حالة تفاؤل بين بعثة الأهلي والأمور إيجابية للغاية". وأكملت: "ملعب التدريب على بعد 10 دقائق من فندق إقامة الأهلي، وهناك حالة تأمين كبيرة لبعثة الفريق في الكاميرون، والمسئولين في جاروا يتابعون كافة الأمور معنا فورا". وختمت حديثها قائلا: "لا يوجد عدد مصريين كبير في جاروا، لأنها مدينة بعيدة عن العاصمة".

وخسر فريق الأهلي بخماسية مقابل هدفين أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعت بينهما، السبت، علي ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سجل مارسيلو أليندي نجم صن داونز الهدف الأول في شباك النادي الأهلي في الدقيقة الثالثة، وعادل محمد شريف النتيجة للنادي الأهلي في الدقيقة 13 وأضاف زواني نجم صن داونز الهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 24 ، وسجل موكوينا نجم صن داونز الهدف الثالث في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 40، وفي الشوط الثاني قلص بيرسي تاو الفارق بتسجيل الهدف الثاني للأهلي بالدقيقة 62، لكن شالوليلي تمكن من تسجيل الهدفين الرابع في الدقيقة 73 والخامس في الدقيقة 88 من زمن اللقاء.

وتأزم موقف الأهلي في البطولة الأفريقية بعدما حصد 4 نقاط فقط من 4 مباريات ويتبقى له مباراتان أمام القطن بالكاميرون ثم الهلال السوداني بالقاهرة، وسيكون تأهل الأهلي بأقدام الآخرين حال فوزه فى مباراتي القطن والهلال.