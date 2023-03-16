شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج ومصطفى عسل يتأهلان إلى نصف نهائى كناري كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري، علي فرج ومصطفى عسل، إلى الدور نصف النهائي ببطولة كناري كلاسيك لرجال الاسكواش، التي تستضيفها لندن خلال الفترة بين 12 إلى 17 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وجاءت نتائج المصريين في ربع النهائي كالتالي:

- فوز علي فرج لاعب وادي دجلة على الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيحة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 2-11, 11-7.

- فوز مصطفى عسل على منافسه بابتيست ماسوتي بنتيحة 2-0، وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-8, 11-4.

- هزيمة طارق مؤمن أمام الويلزي جويل مكين بنتيحة 2-0، وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-5, 11-9.

- هزيمة مازن هشام أمام النيوزيلندي بول كول بنتيحة 2-0، وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-7, 11-8.