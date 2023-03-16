مشاهد من اليوم الأول لمعسكر المنتخب الأولمبى استعدادا لمواجهة زامبيا

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القاهرة - سامية سيد - استهل المنتخب الأولمبى لكرة القدم معسكره المغلق استعدادا لمواجهة زامبيا بتدريب قوي خاضه اليوم بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة، ضمن التجهيز للقاء الودى مع منتخب السودان المقرر له السبت في السادسة مساء بملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في آخر بروفة قبل مباراة الذهاب مع زامبيا يوم 22 مارس الجاري بالدفاع الجوي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024"، ويقام لقاء العودة يوم 26 مارس فى زامبيا والفائز من مجموع المباراتين يتأهل كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا التى تستضيفها المغرب ، ويتأهل منها الثلاث منتخبات الأولى لأولمبياد باريس 2024، على أن يلعب صاحب المركز الرابع ملحق مع نظيره الآسيوي على بطاقة التأهل الرابعة للأولمبياد.

وقاد التدريبات الجهاز الفنى بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني وتياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركى مدرب الحراس وليوناردو مدرب الأحمال و بيدرو محلل الاداء ومحمود حرب المدير الإداري.

وشهد التدريب حماس وإصرار وروح عالية من اللاعبين الذين تواجدوا فى المعسكر جميعا باستثناء لاعبي الأندية المرتبطة بمباريات افريقية وهم لاعبي الاهلى والزمالك وبيراميدز فيوتشر والمقرر انضمامهم عقب الانتهاء من مباريات أنديتهم.. وتواجد الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة في المعسكر كعادته لمتابعة كل كبيرة وصغيرة وشاهد التدريب بالكامل.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، بعد الفوز على منتخب إيسواتينى بهدف نظيف سجله أسامة فيصل، باستاد الإسكندرية فى إياب الدور الثانى، عقب العودة من مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وأعلن البرازيلى روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة المعسكر الذى ينطلق غدا 15 مارس 2023 والذي سيخوض فيه المنتخب مباراتي زامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة .

وسينضم لاعبو أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر للمعسكر بعد الانتهاء من مباريات البطولات الأفريقية و تضم كلا من:

حراسة المرمى: علي الجابري، حمزة علاء، يوسف نادر، محمد أحمد "سيحة".

خط الدفاع: محمد أشرف، حسام عبد المجيد، محمد طارق، حاتم محمد "سكر"، محمد مغربي، عبد الرحمن جودة، محمد حمدي، أحمد عيد، عمر فايد، أحمد سيد عبد النبي، إياد العسقلاني .

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا"، رأفت خليل، محمد حسام "بيسو"، مصطفى سعد "ميسي"، محمود صابر، عماد ميهوب، زياد فرج، عربي بدر، محمد شحاتة، محمود جهاد، عبد الرحمن عاطف، عبد الغني محمد، علي زعزع، مصطفى أشرف .

الهجوم: أسامة فيصل، أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف "أجويرو"، إبراهيم عادل.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي: روجيريو ميكالى مديرا فنيا ومواطنه تياجو المدرب العام، ووائل رياض المدرب وليونياردو مدرب الأحمال وسيد السويركى مدرب الحراس وجواو محلل الأداء ومحمود حرب المدير الإداري ود. طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ومساعديه د. صلاح عاشور للعلاج الطبيعي ود. قاسم قدري للتأهيل وعمرو سلمان الإدارى وخالد سرحان المترجم ومحمد محمود وأحمد شوقي التدليك وعيد سليمان للمهمات.



اليوم الأول من معسكر المنتخب الأولمبى



اليوم الأول من معسكر المنتخب الأولمبى



اليوم الأول من معسكر المنتخب الأولمبى



اليوم الأول من معسكر المنتخب الأولمبى



اليوم الأول من معسكر المنتخب الأولمبى



اليوم الأول من معسكر المنتخب الأولمبى



اليوم الأول من معسكر المنتخب الأولمبى



اليوم الأول من معسكر المنتخب الأولمبى



اليوم الأول من معسكر المنتخب الأولمبى



اليوم الأول من معسكر المنتخب الأولمبى