موعد مباراة الأهلى والقطن الكاميرونى فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يضع السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى اليوم الخميس الرتوش الأخيرة على خطة المارد الأحمر لمواجهة نظيره القطن الكاميرونى المقرر لها غداً الجمعة في جاروا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم الخميس، ويعقد كولر اجتماعاً مع لاعبيه للحديث عن أهمية الفوز بالمباراة لاسيما أن فرصة المارد الأحمر في التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال مازالت قائمة وأن كانت نتائج الأخرين سيكون لها دور في التأهل.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.





موعد مباراة الاهلى والقطن الكاميرونى

يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على القطن الكاميرونى فى السادسة مساء غداً الجمعة، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى في دوري الابطال

وتنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.