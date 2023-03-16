شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: هدفنا العودة من المغرب بالتأهل إلى ربع نهائى الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، أن الفرص متساوية لكل الفرق في مجموعة الكونفدرالية، للتأهل إلى دور ربع النهائي للبطولة القارية.

وقال فتح الله في تصريحات تليفزيونية: "كل الفرق لديها فرصة للتأهل، ومنافسو بيراميدز أقوياء، لكن فرصتنا في أيدينا إذا أردنا الصعود".

وواصل: "نسعى للعودة من المغرب بعد لقاء الجيش الملكي المغربي ونكون ضمنا التأهل إلى ربع النهائي"، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يعلن قائمة الفريق غدًا.

ولفت إلى أن الجهاز الفني لفريق بيراميدز لم يناقش ملف بطولة كأس الرابطة، لكنها بنسبة كبيرة تمثل فرصة للاعبين غير الأساسيين للمشاركة والحصول على فرصة اللعب.