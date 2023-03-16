دوري أبطال أوروبا: - ريال مدريد يكرر تفوقه على ليفربول ويبلغ ربع النهائي

المنامة - ياسر ابراهيم - جدد ريال مدريد الإسباني فوزه على ضيفه ليفربول الإنجليزي (1-0) في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف الفوز الوحيد للفريق الملكي عند الدقيقة 78 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانتياغو برنابيو"، بالعاصمة مدريد.

وأكد فريق ريال مدريد علو كعبه على ليفربول، بعد الانتصار الكبير على "الريدز" في عقر داره (5-2) ذهابا، يوم الثلاثاء 21 فبراير الماضي، على ملعب "أنفيلد".

وخاض فريق المدرب كارلو أنشيلوتي مباراة كبيرة ضغط في معظمها على منافسه الذي لم يظهر الكبرياء الكافي حتى لتحقيق فوز معنوي قبل التأهل الذي بدا صعباً للغاية يحتاج لشبه معجزة.

وحجز ريال مدريد بذلك مقعدا له في دور الثمانية الكبار، ليواصل حملة الدفاع عن لقب بطل "التشامبيونز ليغ"، والبحث عن اللقب الخامس عشر في تاريخ البطولة، لتعزيز رقمه القياسي، والابتعاد في الصدارة بفارق 8 ألقاب عن وصيفه ميلان الإيطالي.

(وكالات)