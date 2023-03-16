شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العالمية والأوروبية في معرفة ماهو موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة لها وذلك بعد أن استدل الستار على مباريات الدور الـ16 يوم أمس الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر مارس الجارى.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وتقام قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم غد الجمعة الموافق السابع عشر من شهر مارس الجارى في القرعة التي ستقام في مدينة ليون في فرنسا.

وتنطلق قرعة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة وقطر، والثالثة عصرًا بتوقيت الإمارات.

وتلعب مباريات الدور ربع النهائي في الذهاب يومي 11 و12 أبريل القادم، على أن تكون مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وتنقل فعاليات قرعة دوري أبطال أوروبا عبر قناة بين سبورت الإخبارية الرياضية الناقل الوحيد لمباريات دوري الأبطال.