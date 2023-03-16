شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد توديع دوري أبطال أوروبا.. كلمات نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قامت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بالهجوم الكبير على محمد صلاح لاعب الفريق في مباراة اليوم ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023.

جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد توديع دوري أبطال أوروبا

وكان فريق ليفربول قد تلقى الهزيمة على حساب فريق ريال مدريد بنتيجة هدف دون رد في إياب الدور الـ16 من البطولة الأوروبية في المواجهة التي سجل فيها كريم بنزيما الهدف الوحيد في هذه المباراة

وكتب أحد مشجعي ليفربول عبر موقع تويتر:"محمد صلاح بذل قصارى جهده في مباراة ريال مدريد حتمًا سوف يعود ويحقق لقب دوري أبطال أوروبا من جديد".

بينما هاجم الآخر النجم المصري صلاح حيث كتب:"محمد صلاح كان سيئ للغاية الليلة، المباريات الكبيرة تحتاج إلى لاعبين على أعلى مستوى، صالح ليس في مكان كبير من الجودة المطلوبة الليلة".

وأضاف آخر:"محمد صلاح لم يسدد كرة واحدة اليوم في اتجاه المرمي".

وأتم رابع:"متى كانت آخر مرة يسجل فيها محمد صلاح هدف مهم في مباراة كبيرة دون ركلة جزاء في مباراة هامة للغاية؟!".