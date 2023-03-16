شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من يورجن كلوب بعد توديع ليفربول دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، على التعليق عن سقوط فريقه فى مواجهة الليلة، أمام ريال مدريد، والتى أنتهت بتفوق النادي الملكي بهدف نظيف، ضمن منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب: "السقوط أمام ريال مدريد أمرا صعبا لأنه متكرر، ولكن أظن أن الفريق ظهر بشكل دفاعي أفضل مما ظهر عليه فى مواجهة الذهاب، التى أقيمت فى الآنفيلد، وأنتهت بتفوف الفريق المدريدي بنتيجة 2/5.

وأضاف:" لم ينفذ بعض اللاعبين التعليمات الخاصة لى فى المباراة، لذلك كنت غاضبا بعض الشئ فى الدقائق الأخيرة من المباراة، كنت أتمني من التسجيل فى مرمي ريال مدريد بالسنتياجو، الأمر الذي لم يحدث".

وأختتم: "فى النهاية قمت بتوديع البطولة من أمام أعين منافسا صعبا، لذلك لا يجب عليه أن يشعر بالخزي من اللاعبين، فى ظل هذا الموسم الصعب للريدز، وخبرات الريال الكبيرة فى تجاوز مثل هذه مباريات".



ليفربول ثانى أسوء خروج بالأبطال

ويعد خروج ليفربول بهذا الشكل، هو الخروج الأسوء على الإطلاق فى هذا الدور، حيث لما يسبق لأي من الفرق التى قامت بتوديع البطولة أن استقبل 6 أهداف فى مباراتين بدور ال16، بخلاف لايبزيج الذي استقبل 7 أهداف فى مباراة الإياب فقط.