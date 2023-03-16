شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 رسميًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استدل الستار على مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء الموافق السادس عشر من شهر مارس الجارى بإقامة مباراتين على مستوى كبير أبرزهم كانت ريال مدريد وليفربول.

وكان فريق ريال مدريد قد حقق الفوز على ليفربول بهدف دون رد وتأهل إلى الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى ان فريق نابولي قد حقق الفوز على حساب آينتراخت فرانكفورت بثلاثية دون رد.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وكان أول الفريق المتأهلة إلى تلك الدور فريق بايرن ميونخ بعد أن حقق الفوز على باريس سان جيرمان فيما حقق بنفيكا الفوز على حساب كلوب بروج، فيما تأهل تشيلسي على حساب بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان على حساب بورتو وجاءت قائمة الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رسميًا على النحو التالى:

1- بايرن ميونيخ الألماني.

2- بنفيكا البرتغالي.

3- ريال مدريد الإسباني.

4- تشيلسي الإنجليزي.

5- مانشستر سيتي الإنجليزي.

6- اي سي ميلان الإيطالي.

7- إنتر ميلان الإيطالي.

8- نابولي الإيطالي.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وتنقل فعاليات قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عبر قناة بين سبورت الإخبارية يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة