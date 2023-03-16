شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يضرب آينتراخت فرانكفورت بقوة ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الفوز على حساب فريق آينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف دون رد في إطار إياب الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي أقيمت اليوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر مارس الجارى على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

نابولي يضرب آينتراخت فرانكفورت بقوة

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم فريق نابولي بهدف دون رد في المواجهة التي كانت مثيرة منذ بدايتها حيث حاول لاعبى نابولي منذ البداية لتسجيل الهدف الأول وهدف التقدم، ومر الوقت دون حدوث أي جديد من جانب الفريقين، وفي الدقيقة الخامسة والأربعين وقبل نهاية الشوط سجل فيكتور أوسيمين الهدف الأول لصالح فريق نابولي لينتهى الشوط الأول بتقدم نابولي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة دفع كل مدرب بأكثر من لاعب من أجل تسجيل الهدف الأول وبالتحديد مدرب فريق آينتراخت فرانكفورت، وفي الدقيقة الثالثة والخمسين سجل فيكتور أوسيمين الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يضيف بيوتر زيلينسكي الهدف الثالث من ضربة جزاء لتنتهى المباراة بفوز كبير لنابولي بثلاثية.

وبهذا الفوز يتأهل فريق نابولي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ويقصى فريق آينتراخت فرانكفورت من البطولة الأوروبية.