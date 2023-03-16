شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يجدد فوزه على ليفربول ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الفوز على حساب فريق ليفربول بهدف دون رد في إطار إياب الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي أقيمت اليوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر مارس الجارى على ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد يجدد فوزه على ليفربول

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع التعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين حيث حاول كلًا من الفريقين لتسجيل الهدف الأول وهدف التقدم ولكن باتت جميع المحاولات من كلا الفريقين بالفشل لينتهى الشوط الأول كما بدأ بالتعادل السلبي دون أهداف.

وضغط لاعبى فريق ريال مدريد في أكثر من كرة في بداية المباراة ولكن تألق بشكل كبير أليسون بيكر حارس مرمي فريق ليفربول بالإضافة إلى أن عدد كبير من الكرات ارتدمت بالقائم لينتهى الشوط.

وفي الشوط الثاني فام كل مدرب بدخول أكثر من لاعب من اجل تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم واشعال المباراة من جديد، ومر الوقت ولكن دون جدوى، وفي الدقيقة الثامنة والسبعين سجل كريم بنزيما الهدف الأول لصالح فريق ريال مدريد بعد أن استغل تمريرة رائعة من قبل فينسيوس جونيور لتنتهى المباراة بفوز ريال مدريد بهدف دون رد.

وبهذا الفوز يتأهل فريق ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ويقصى فريق ليفربول من البطولة الأوروبية.