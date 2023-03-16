الامارات | محمد صلاح يودع دوري أبطال أوروبا أمام عمالقة ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر فريق ليفربول أمام مستضيفه فريق ريال مدريد مباراة الإياب في دور الـ 16 بهدف دون مقابل، ليؤكد البطل الإسباني تفوقه على ليفربول والهداف التاريخي محمد صلاح، الذي فشل في الوصول إلى شباك مدريد ووقف عاجزاً هو وفريقه عن تحقيق الريمونتادا التي كان يحلم بها عشاق الريدز.

ليفربول خسر في مباراة الذهاب بملعبه بنتيجة 5-2 وهو ما صعب من مهمة مباراة العودة في معقل الفريق الإسباني، وفي مباراة العودة أيضاً لم ينجح ليفربول في تحقيق فوز شرفي أو حتى نتيجة التعادل ولكنه خسر بهدف من توقيع كريم بنزيما في لدقائق الأخيرة من المباراة ليؤكد ريال مدريد فوز بمجموع المباراتين 6-2.

وبهذه النتيجة يصعد ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي إلى الدور ربع النهائي ويودع ليفربول وصيف النسخة الماضية البطولة من مرحلة مبكرة للبطولة، ويعاني ليفربول من إمكانية عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بسبب سوء النتائج في الدوري الإنجليزي.