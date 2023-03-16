الامارات | الشارقة بطلاً لدوري شباب السلة للمرة الثامنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم الشارقة لقب بطولة الدوري العام لكرة السلة لفئة الشباب للموسم الرياضي 2022-2023، للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه أول من أمس، على ضيفه شباب الأهلي بنتيجة (80-54)، في مباراة جمعتهما لحساب الجولة قبل الختامية من البطولة.

ونجح شباب الشارقة في رسم طريق لقب الدوري، بتحقيق الفريق 17 انتصاراً على التوالي، وضمن التتويج المبكر دون انتظار نتيجة الجولة الختامية التي تجمع الفريق أمام الوصل في الرابع من أبريل المقبل.

وقال مدرب فريق الشباب في نادي الشارقة، السوري همام كركوكلي، إن «الدعم الذي توليه إدارة الألعاب الجماعية، والمتابعة الدائمة لمجلس الشارقة الرياضي، كان وراء حصول الفريق على البيئة الصحية الملائمة لمواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية، وحصد لقب الدوري للمرة الثامنة».

وأوضح: «العمل الدؤوب والتعاون مع أجهزة كرة السلة بكافة مراحلها السنية، أسس لتواجد الزاد البشري في فرق المراحل من حيث الكم والنوع، والذي كان من ثماره مواصلة هذه المجموعة تدرجها في الإنجازات».

واختتم: «المتابعة الحثيثة لدوري المدارس وحتى البرامج والأنشطة التي ينظمها، مثل عامل رفد أساسياً في القدرة على اكتشاف المواهب في استراتيجية متناغمة مع خطط طويلة الأمد للألعاب الجماعية في النادي».