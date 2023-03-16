الامارات | 39 مقترحاً في «عمومية اتحاد الطائرة» المقررة السبت في بر دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناقش الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة الطائرة خلال انعقادها في الخامسة من مساء بعد غد السبت بفندق موفنبيك في بر دبي 39 مقترحاً مقدماً من أعضاء الجمعية، يتصدرها مقترح نادي النصر باعتبار اللاعب (فئة مواليد الدولة) لاعباً مواطناً، ومقترحاً مقدماً من نادي البطائح بمساواة أصحاب جنسية جزر القمر مع أبناء المواطنات في التسجيل وفي قيمة الاشتراك، ومقترحاً آخر مقدماً من الوصل بإقامة منتخبات لفئات (تحت 15 سنة) و(تحت 17 سنة) وتجميع منتخب (تحت 19 سنة).

ووفقاً للتعميم الذي تسلمته «الإمارات اليوم» فإن أندية شباب الأهلي والنصر والوصل قدمت مقترحاً بأن تكون فترة انتقال اللاعبين المواطنين قبل نهاية الدور الأول وليس قبل نهاية الدوري بـثلاثة أشهر لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، وقدم شباب الأهلي مقترحاً إضافياً بإلغاء المباريات التي تقام خلال نصف الأسبوع (يوم الأربعاء) نظراً للصعوبات التي تواجه اللاعبين مع جهات عملهم.