اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي

بيتيس - مان يونايتد 21:45

فرايبورغ - يوفنتوس 21:45

فنربخشة - إشبيلية 21:45

فرينكفاروزي - ليفركوزن 00:00

أرسنال - لشبونة 00:00

سوسيداد - روما 00:00

المؤتمر الأوروبي

ألكمار - لاتسيو 00:00

وست هام - لارناكا 00:00

فياريال - أندرلخت 00:00

كأس الكويت

خيطان - اليرموك 18:05

التضامن - الصليبخات 20:30

كأس ليبرتادوريس

مينيرو - ميلوناريوس 04:30

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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