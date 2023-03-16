الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي
بيتيس - مان يونايتد 21:45
فرايبورغ - يوفنتوس 21:45
فنربخشة - إشبيلية 21:45
فرينكفاروزي - ليفركوزن 00:00
أرسنال - لشبونة 00:00
سوسيداد - روما 00:00
المؤتمر الأوروبي
ألكمار - لاتسيو 00:00
وست هام - لارناكا 00:00
فياريال - أندرلخت 00:00
كأس الكويت
خيطان - اليرموك 18:05
التضامن - الصليبخات 20:30
كأس ليبرتادوريس
مينيرو - ميلوناريوس 04:30
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