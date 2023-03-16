الامارات | 60 عارضاً يشاركون في معرض ومؤتمر دبي الدوليين للفروسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُشارك 60 عارضاً من 35 دولة حول العالم في معرض دبي الدولي للخيل ومؤتمر دبي الدولي للفروسية على هامش بطولة دبي الدولية للجواد العربي، التي تنطلق منافساتها غداً وتستمر حتى الأحد المقبل بمركز دبي التجاري، وتقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وعقدت اللجنتان المنظمتان للنسخة الـ17 من معرض دبي الدولي للخيل، والنسخة الخامسة من مؤتمر دبي الدولي للفروسية، مؤتمراً صحافياً، أمس، بحضور الرئيس التنفيذي للنادي الملكي للفروسية، مصطفى عمشان، وممثل مركز دبي التجاري العالمي ومعرض دبي الدولي للخيل، هناء الهولي.

وقال مصطفى عمشان، إن مؤتمر دبي الدولي للفروسية في نسخته الخامسة يحظى بمشاركة نخبة من أبرز رموز وخبراء الفروسية من داخل الدولة وخارجها، يناقشون عدداً من القضايا التي تخص رياضة الفروسية، تزامناً مع فعاليات معرض دبي الدولي للخيل وبطولة دبي الدولية للجواد العربي.

وأضاف: «حرصنا في النسخة الخامسة على الوفاء لمن كان سبباً في إقامة هذا المؤتمر وهو المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الذي رعى المؤتمر منذ بدايته، ما كان له الأثر البالغ في نجاح الدورات السابقة، وعرفاناً بهذا سيقام المؤتمر تحت شعار «لمسة وفاء وعرفان.. حمدان بن راشد خمسون عاماً من العطاء للفروسية».

من جانبها أكدت هناء الهولي أن المعرض في نسخته الـ17 يعد الأكبر في تاريخه.