الامارات | المغرب يشارك إسبانيا والبرتغال في ملف استضافة مونديال 2030

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مسؤولون أن المغرب، أول بلد إفريقي يصل منتخبه للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال العام الماضي، يريد مشاركة إسبانيا والبرتغال في طلب استضافة بطولة كأس العالم 2030. وستتفاوض الدول الثلاث قبل اجتماع الجمعية العمومية للفيفا (كونغرس) اليوم في رواندا.

وأعلنت إسبانيا والبرتغال، في أكتوبر الماضي، أنهما سيتقدمان بملف مشترك لاستضافة البطولة وأشارت تكهنات إلى إمكانية ضم أوكرانيا كبلد ثالث. وبسبب الحرب في أوكرانيا، فإن التعاون مع المغرب قد يكون أكثر منطقية، رغم أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم لم يؤكد بعد ما إذا كان المغرب سينضم للملف أم لا.

وتقدم المغرب بطلب لاستضافة مونديال 2026، ولكن الملف المشترك لأميركا والمكسيك وكندا حصل على حق الاستضافة. وسيتم زيادة المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 من 32 منتخباً إلى 48، وستشهد البطولة إقامة رقم قياسي من المباريات بواقع 104 مباريات.

زيادة المباريات تجعل الملفات المشتركة سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو حتى رباعية أكثر ترجيحاً، كما أنه يساعد المغرب ليصبح ثاني بلد إفريقي وعربي يستضيف المونديال. وسوف تتقدم الأرجنتين، وتشيلي وأوروغواي وباراغواي بملف مشترك، فيما أبدت بلغاريا واليونان ورومانيا وصربيا ومصر والسعودية، في مجموعات مختلفة، اهتماماً باستضافة البطولة. يُذكر أن الإعلان الرسمي عن مستضيف البطولة سيكون في ديسمبر من العام المقبل.