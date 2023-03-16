الامارات | إيقاف لاعب «لاليغا» فيليب 3 مباريات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط، خلال اجتماعها أول من أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، إيقاف لاعب لاليغا جان فليب ثلاث مباريات، وتغريمه 3000 درهم، بسبب اعتدائه على لاعب منافس، خلال لقاء لاليغا أمام ريجينال في الدرجة الثانية. في جانب آخر، فرضت اللجنة غرامة 500 درهم على فريق الوصل للناشئين تحت 16 سنة (أ)، بسبب تأخر بداية الشوط الأول لمباراته أمام الظفرة لتسع دقائق، نظراً لعدم وجود سيارة الإسعاف. وفي نهائي كأس الأشبال تحت 15 سنة، قررت اللجنة إيقاف لاعب العين سعيد غريب مباراتين، وتغريمه 1000 درهم، لسلوكه غير الرياضي، واتخذت العقوبة ذاتها، وغرامة 1250 درهماً على لاعب النصر فهد خليل، بسبب ما أحدثه من تلفيات في ملعب المباراة.