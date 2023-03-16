الامارات | بيان هام من وزارة الداخلية المصرية يكشف سارقي فيلا محمد صلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط مرتكبي واقعة سرقة فيلا محمد صلاح في مصر، ولم يكشف بيان وزارة عن اسم اللاعب، غير أن تقارير صحفية مصرية أكدت أنه محمد صلاح، وما انتشر مؤخراً عن تعرض فيلته الخاصة في القاهرة للسرقة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يوم الأحد الماضي 12 مارس، من مدير أعمال أحد اللاعبين، باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة به، وهو ما كان حديث صحف العالم في الساعات الماضية.

وأكدت الوزارة أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تتبع خطوط السير، تمت استعادة المسروقات بعد 3 أيام فقط من تقديم البلاغ، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شخصين، أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكني، وكلاهما مقيم بمحافظة الإسماعيلية.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية المصرية، تبين أن الواقعة ارتكبت بتاريخ 2 مارس الجاري، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وأقر أحد المتهمين بأنه نظرا لسابقة عمله كفرد أمن بذات التجمع السكني، وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها، خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، حيث قاما بتسلق السور الخلفي للفيلا المشار إليها والدلوف للداخل وارتكاب الواقعة.

وكشفت وزارة الداخلية إلى أنه تم ضبط كافة المسروقات، وهي عبارة عن عدد من الأحذية الرياضية، ميدالية فضية، قطعة من الكريستال، وأجهزة استقبال "ريسيفر"

وأضافت أنه باستدعاء المبلغ، تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن المقرر أن يصل محمد صلاح إلى مصر خلال أيام للانضمام إلى معسكر منتخب "الفراعنة" استعدادا لمواجهتي مالاوي في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.