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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم 15-03-2023 في دوري أبطال أوروبا

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم 15-03-2023 في دوري أبطال أوروبا، تتجه أنظار الملايين لملعب "سانتياجو برنابيو"، عندما يلتقي ريال مدريد مع ضيفه ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز كبير لكتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بنتيجة 5-2 جعلت المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك يعترف بأن فريقه ليفربول يحتاج "المعجزة" للعودة.

لم ينجح ليفربول في الفوز على ريال مدريد في آخر 5 مباريات جمعتهم في دوري الأبطال، ولكن زملاء المصري محمد صلاح سيقاتلوا لريمونتادا كبيرة في قلب العاصمة الإسبانية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول اليوم

ستنقل مباراة ليفربول وريال مدريد عبر قناة beIN Sports HD 1 Premium بالتغطية العربية من ناحية التعليق والاستوديو التحليلي.

أما إذا كان هناك رغبة في متابعة الاستوديو التحليلي باللغة الإنجليزية، فيمكن ذلك من خلال قناة beIN Sports HD 1 English.

معلق مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم

سيتولى المعلق التونسي الشهير، عصام الشوالي، مهمة التعليق على مجريات مباراة ريال مدريد وليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2023



مباراة ريال مدريد وليفربول تقام يوم الأربعاء الموافق 15 مارس/ آذار 2023 على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية و12 ليلا بتوقيت الإمارات.

تفاصيل مباراة ريال مدريد وليفربول اليومتشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ليفربول

تيبو كورتوا

ناتشو - أنطونيو روديغير - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

توني كروس - أورليان تشواميني - لوكا مودريتش

فينيسوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي

تشكيل ليفربول المتوقع ضد ريال مدريد

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكساندر آرنولد

ستيفان بايتشيتش - فابينيو - جوردان هندرسون

ديوغو جوتا - كودي جاكبو - محمد صلاح

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليفربول

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليفربول من خلال تطبيق "تود" أو عبر الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

يخوض فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مباراة ريال مدريد، دون 4 لاعبين هم لويس دياز ونابي كيتا وجو جوميز وتياجو ألكانتارا على الترتيب بسبب إستمرار معاناتهم من الإصابة.

خسر فريق ليفربول 2-5 أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "أنفيلد"، لكن يسعي الريدز للتعويض في البرنابيو وتحقيق المفاجأة والتأهل على حساب الملكي إلي دور الـ 8.

وإختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحكم الألماني فيليكس زوير حكمًا لمباراة ريال مدريد وليفربول فى إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد ضد ليفربول

وتعتبر آخر مباراة أدارها الحكم فيليكس زوير لفريق ريال مدريد في دوري الأبطال كانت أمام جلطة سراي فى الجولة الرابعة من دور المجموعات في موسم 2019/20 وانتهت بفوز الميرنجى 6-0.