7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 15 / 3 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 15 / 3 / 2023 فى مقدمتها، استاد القاهرة يحتضن مواجهة الزمالك والبنك الأهلى بكاس الرابطة.

ستاد القاهرة يحتضن مواجهة الزمالك والبنك الأهلى بكاس الرابطة

اختارت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، يوم الأحد 26 مارس المقبل موعد لمباراة الزمالك والبنك الأهلى في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة.

الأهلى يواجه المصرى في دور الـ16 لرابطة الأندية 17 مارس ببرج العرب

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، يوم الاثنين الموافق 27 مارس الجاري موعدا لمباراة الأهلى والمصري في دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة.

البنك الأهلى يواجه الزمالك يوم 26 مارس بدور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية

أستقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على تحديد موعد مباراة البنك الاهلى و الزمالك ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس الرابطة حيث سوف يقام اللقاء يوم 26 من عمر الشهر الجارى.

تعرف على مواعيد دور الـ16 ببطولة كاس الرابطة

حدد رابطة الأندية المصرية المحترفة، مواعيد مباريات دور الـ16 ودور الثمانية من بطولة كأس الرابطة، والتي أجريت قرعتها أمس.

كولر ينفذ خطط جديدة مع لاعبى الأهلي قبل رحلة جاروا

حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها مع لاعبيه في مباراته القادمة ضد القطن الكاميروني يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل السفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية اليوم الأربعاء.

بعثة الأهلى تطير من جنوب أفريقيا للكاميرون.. صور

غادرت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي جنوب أفريقيا منذ قليل متوجهة للكاميرون لمواجهة القطن المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبلة في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

مسئولو السفارة المصرية فى الجزائر يزورون بعثة الزمالك