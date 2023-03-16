شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد النادرى ينتظم فى التدريبات الجماعية لغزل المحلة عقب الشفاء من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
وكان النادري يعانى من إصابة في الركبة، حيث خضع لبرنامج تأهيلى خلال الأيام الماضية تحت أشراف طبيب الفريق دكتور خالد الجميزى.
وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس الرابطة، حيث من المقرر أن يلاقى فريق غزل المحلة نظيره الاسماعيلى يوم الاثنين القادم الموافق 20 مارس في تمام الساعة الرابعة عصراً، وفى حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سوف يلعب الفريقان وقتا إضافيا.
وأوضح صابر عيد أن تركيز الجهاز للفريق بقيادة عبد الباقي جمال حالياً مُنصب على مواجهة الإسماعيلي التي يتطلع الفريق للفوز فيها من أجل التأهل الى دور الثمانية في البطولة.
وأضاف صابر عيد: "الجميع في غزل المحلة عازم على تكرار العروض القوية التي قدمها الفريق في بطولة كأس رابطة الأندية في نسختها الأولى التي أقيمت الموسم الماضي، وصعد فيها الغزل لنهائي البطولة قبل أن يخسر اللقب أمام فيوتشر".
وأكد صابر عيد أن مباريات كأس رابطة الاندية المحترفة فرصة للجهاز الفني لمنح فرصة للاعبين الناشئين والاحتياطيين والوقوف على مستواهم والاعتماد عليهم خلال المرحلة المقبلة.