شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد النادرى ينتظم فى التدريبات الجماعية لغزل المحلة عقب الشفاء من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد النادرى، قائد فريق غزل المحلة، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم على استاد المحلة عقب الشفاء من الإصابة استعدادا لمواجهة الإسماعيلى القادمة، فى دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية، المقرر لها يوم الاثنين المقبل الموافق 20 مارس، في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وكان النادري يعانى من إصابة في الركبة، حيث خضع لبرنامج تأهيلى خلال الأيام الماضية تحت أشراف طبيب الفريق دكتور خالد الجميزى.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس الرابطة، حيث من المقرر أن يلاقى فريق غزل المحلة نظيره الاسماعيلى يوم الاثنين القادم الموافق 20 مارس في تمام الساعة الرابعة عصراً، وفى حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سوف يلعب الفريقان وقتا إضافيا.