شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يجهز ياسر وياسين لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعي بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي، لتجهيز ثنائي الفريق أحمد ياسر وأحمد ياسين، للمشاركة أساسيين مع الفريق أمام الزمالك في دور الـ16 بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

واستقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على تحديد موعد مباراة البنك الأهلى والزمالك ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس الرابطة، حيث سوف يقام اللقاء يوم 26 من عمر الشهر الجارى.

ومن المقرر أن يعود لاعبو فريق البنك الأهلى بقيادة اليوناني بابا فاسيليو إلى التدريبات الجماعية غدا عقب الراحة السلبيه التى حصل عليها اللاعبون عقب مواجهة بيراميدز لمدة 48 ساعة، استعدادا لمواجهة الزمالك في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويسعى اليوناني بابا فاسيليو من أستغلال الحالة المعنوية للاعبين عقب الفوز على بيراميدز في بطولة الدورى المصرى الممتاز والخروج من المراكز المتأخرة بجدول ترتيب البطولة لتحقيق نتيجة إيجابية أيضا أمام الزمالك في بطولة كأس الرابطة واللعب على حصد اللقب.