شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 15 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء 15 / 3 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها سفر بعثة الأهلي من جنوب إفريقيا إلى الكاميرون استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني.
حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها مع لاعبيه في مباراته القادمة ضد القطن الكاميروني يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل السفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية اليوم الأربعاء.
وعقد كولر عدة جلسات مع لاعبيه طالبهم خلالها بضرورة تنفيذ جمل خططية جديدة تساعدهم في اختراق دفاع المنافسين وفي الوصول إلى مرمى المنافس في وقت زمني قصير وعدم إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين.
حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، يوم الاثنين الموافق 27 مارس الجاري موعدا لمباراة الأهلى والمصري في دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة.
وتقام المباراة يوم الاثنين 27 مارس الساعة 9.15 مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية.
وكشف مسئولو الرابطة أنه سيتم إقامة مباريات الدورين ثمن وربع النهائي من بطولة كأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولي المقررة من 19 إلى 30 مارس الجاري.
وتعهد لاعب الأهلي أن تكون مباراتهم ضد القطن يوم الجمعة المقبل بداية التصحيح لمسار الفريق الأحمر في البطولة الإفريقية، والتمسك بأمل الصعود إلى دور الثمانية الإفريقي ومصالحة جماهيرهم الغاضبة من سوء الأداء والهزيمة الثقيلة التي مني بها الفريق الأحمر من صن داونز.
غادرت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي جنوب أفريقيا منذ قليل متوجهة للكاميرون لمواجهة القطن المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبلة في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا
ومن جانبه طالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى لاعبى الفريق بالتحلّى بروح العزيمة والإصرار فى مشوار الفريق بدورى أبطال أفريقيا وعدم الاستسلام بعد الخسارة الأخيرة من صن داونز بخمسة أهداف لهدفين، وتحدث كولر في جلسة مطوّلة عقدها مع اللاعبين خلال الساعات الماضية أكد لهم خلالها أن فرصة الفريق في التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال مازالت قائمة وأن كانت نتائج الأخرين سيكون لها دور في التأهل، وشدد المدرب السويسري على أن الأهلي لابد أن يلعب للفوز في مباراة القطن بالكاميرون بدور المجموعات مُنتظراً نتيجة مباراة الهلال وصن داونز في الجولة ذاتها لأن نتيجتها ستكون حاسمة في مسألة تأهل الأهلي، وشدد المدرب السويسري على أن الأهلي فريق كبير ولابد أن يواصل الأداء بعزيمة وإصرار وحماس حتى لو تعرض لمثل هذه النتائج القاسية كما حدث في لقاء صن داونز الأخير.