شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 15 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء 15 / 3 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها سفر بعثة الأهلي من جنوب إفريقيا إلى الكاميرون استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني.

حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها مع لاعبيه في مباراته القادمة ضد القطن الكاميروني يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل السفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية اليوم الأربعاء.

وعقد كولر عدة جلسات مع لاعبيه طالبهم خلالها بضرورة تنفيذ جمل خططية جديدة تساعدهم في اختراق دفاع المنافسين وفي الوصول إلى مرمى المنافس في وقت زمني قصير وعدم إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين.

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