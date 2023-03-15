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محمد الفلاح - كورة لايف بث مباشر مشاهدة الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد وليفربول يلا شوت real Madrid vs. Liverpool واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة في الساعات القليلة الماضية لمعرفة مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا.
بث مباشر مشاهدة الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد وليفربول
ويترقب عشاق الريدز المباراة، بسبب صعوبة موقف ليفربول أمام ريال مدريد، وسط توتر كبير من جماهير الفريق.
بينما يدخل ريال مدريد اللقاء، وهو مطمئن بشكل كبير، بسبب ضمان نتيجة اللقاء، ومحاولة الحفاظ عليها للتأهل لدور ربع النهائي.
وكانت مباراة ريال مدريد وليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، انتهت بفوز الميرينجي بخمسة أهداف مقابل هدفين.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا
قناة 3 Sport
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Iran 3
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 902
قناة Comedy TV
التردد: 11174 عمودي
معدل الترميز: 28800
القمر: AzerSpace 46°E
قناة Negaah Tv
التردد: 11231 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 48°E
قناة Italia 1
التردد: 11371 أفقي
معدل الترميز: 29900
القمر: Hot Bird
قناة Rah-e-Farda
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
ويدخل فريق ريال مدريد في تلك المباراة بالقوة الضاربة حيث يقود الهجوم كريم بنزيما بجواره فينسيوس جونيور وفالفيردي، وجاء تشكيل فريق ريال مدريد الرسمي على النحو التالى:
- حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
- خط الدفاع: ناتشو، روديجر، ميليتاو، كارفاخال.
- خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، كامافينجا.
- خط الهجوم: فالفيردي، بنزيما، فينيسيوس جونيور.
تشكيل ليفربول اليوم ضد ريال مدريد
- حراسة المرمى: أليسون بيكر.
- خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.
- خط الوسط: فابينيو، جيمس ميلنر.
- خط الهجوم: كودي جاكبو، داروين نونيز، محمد صلاح، جوتا.