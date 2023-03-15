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محمد الفلاح - كورة لايف بث مباشر مشاهدة الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد وليفربول يلا شوت real Madrid vs. Liverpool واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة في الساعات القليلة الماضية لمعرفة مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر مشاهدة الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد وليفربول

ويترقب عشاق الريدز المباراة، بسبب صعوبة موقف ليفربول أمام ريال مدريد، وسط توتر كبير من جماهير الفريق.

بينما يدخل ريال مدريد اللقاء، وهو مطمئن بشكل كبير، بسبب ضمان نتيجة اللقاء، ومحاولة الحفاظ عليها للتأهل لدور ربع النهائي.



وكانت مباراة ريال مدريد وليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، انتهت بفوز الميرينجي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

قناة Comedy TV

التردد: 11174 عمودي

معدل الترميز: 28800

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Negaah Tv

التردد: 11231 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 48°E

قناة Italia 1

التردد: 11371 أفقي

معدل الترميز: 29900

القمر: Hot Bird

قناة Rah-e-Farda

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

ويدخل فريق ريال مدريد في تلك المباراة بالقوة الضاربة حيث يقود الهجوم كريم بنزيما بجواره فينسيوس جونيور وفالفيردي، وجاء تشكيل فريق ريال مدريد الرسمي على النحو التالى:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو، روديجر، ميليتاو، كارفاخال.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، كامافينجا.

خط الهجوم: فالفيردي، بنزيما، فينيسيوس جونيور.

تشكيل ليفربول اليوم ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جيمس ميلنر.

خط الهجوم: كودي جاكبو، داروين نونيز، محمد صلاح، جوتا.