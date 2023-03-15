الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة ليفربول بث مباشر دون تقطيع

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محمد الفلاح - يتساءل قطاع كبير من محبي الكرة العالمية والأوروبية لمعرفة مشاهدة الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد وليفربول يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة ليفربول بث مباشر دون تقطيع والمقرر لها اليوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر مارس الجارى.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول

ويدخل فريق ريال مدريد في تلك المباراة بالقوة الضاربة حيث يقود الهجوم كريم بنزيما بجواره فينسيوس جونيور وفالفيردي، وجاء تشكيل فريق ريال مدريد الرسمي على النحو التالى:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو، روديجر، ميليتاو، كارفاخال.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، كامافينجا.

خط الهجوم: فالفيردي، بنزيما، فينيسيوس جونيور.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين ليفربول وريال مدريد قد انتهت بفوز ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت انهيار كبير لصالح دفاع الريدز ليفربول أمام هجوم الميرنجي الكبير على الرغم من التأخر بهدفين دون رد.

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع التعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين حيث حاول كلًا من الفريقين لتسجيل الهدف الأول وهدف التقدم ولكن باتت جميع المحاولات من كلا الفريقين بالفشل لينتهى الشوط الأول كما بدأ بالتعادل السلبي دون أهداف.

وضغط لاعبى فريق ريال مدريد في أكثر من كرة في بداية المباراة ولكن تألق بشكل كبير أليسون بيكر حارس مرمي فريق ليفربول بالإضافة إلى أن عدد كبير من الكرات ارتدمت بالقائم.