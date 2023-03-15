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محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة الأوروبية والعالمية من معرفة مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الشوط الثاني والمقرر لها اليوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات إياب الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع التعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين حيث حاول كلًا من الفريقين لتسجيل الهدف الأول وهدف التقدم ولكن باتت جميع المحاولات من كلا الفريقين بالفشل لينتهى الشوط الأول كما بدأ بالتعادل السلبي دون أهداف.

وضغط لاعبى فريق ريال مدريد في أكثر من كرة في بداية المباراة ولكن تألق بشكل كبير أليسون بيكر حارس مرمي فريق ليفربول بالإضافة إلى أن عدد كبير من الكرات ارتدمت بالقائم.

وكان فريق ليفربول قد بدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جيمس ميلنر.

خط الهجوم: كودي جاكبو، داروين نونيز، محمد صلاح، جوتا.