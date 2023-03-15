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محمد الفلاح - بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم في دوري ابطال اوروبا 2023 واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة في الساعات القليلة الماضية لمعرفة مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول

وتنطلق مباراة ريال مدريد وليفربول في تمام الساعة الـ10 مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الـ11 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

واقترب النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق رقم قياسي في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبحسب شبكة "اوبتا" العالمية فإن محمد صلاح سوف يصبح أكثر لاعب إفريقي في التاريخ يسجل في دوري أبطال أوروبا في حالة تسجيل هدف في مباراة اليوم حيث يتساوى في الوقت الحالى مع نجم تشيلسي السابق الإيفوارى ديدييه دروجبا برصيد 44 هدف.

وينتظر صلاح تسجيل هدف واحد فقط اليوم من اجل ضمان الانفراد بصدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا للاعبين الأفارقة على مستوى التاريخ.