اخبار الرياضه

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول يلا شوت YallaShoot.. مشاهدة ريال مدريد ضد ليفربول دون تقطيع رابط يوتيوب لايف ناو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مشاهدة مباراة وليفربول يلا شوت YallaShoot.. مشاهدة ريال مدريد ضد دون تقطيع رابط يوتيوب لايف ناو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول يلا شوت YallaShoot.. مشاهدة ريال مدريد ضد ليفربول دون تقطيع رابط يوتيوب لايف ناو واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة في الساعات القليلة الماضية لمعرفة مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول في .

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول

ويدخل فريق ريال مدريد في تلك المباراة بالقوة الضاربة حيث يقود الهجوم كريم بنزيما بجواره فينسيوس جونيور وفالفيردي، وجاء تشكيل فريق ريال مدريد الرسمي على النحو التالى:

  • حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
  • خط الدفاع: ناتشو، روديجر، ميليتاو، كارفاخال.
  • خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، كامافينجا.
  • خط الهجوم: فالفيردي، بنزيما، فينيسيوس جونيور.

تشكيل ليفربول اليوم ضد ريال مدريد

  • حراسة المرمى: أليسون بيكر.
  • خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.
  • خط الوسط: فابينيو، جيمس ميلنر.
  • خط الهجوم: كودي جاكبو، داروين نونيز، محمد صلاح، جوتا.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين ليفربول وريال مدريد قد انتهت بفوز ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت انهيار كبير لصالح دفاع الريدز ليفربول أمام هجوم الميرنجي الكبير على الرغم من التأخر بهدفين دون رد.

لمشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بجودة عالية اضغط هنـــــا

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا