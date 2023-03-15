بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول يلا شوت YallaShoot.. مشاهدة ريال مدريد ضد ليفربول دون تقطيع رابط يوتيوب لايف ناو

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بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول

ويدخل فريق ريال مدريد في تلك المباراة بالقوة الضاربة حيث يقود الهجوم كريم بنزيما بجواره فينسيوس جونيور وفالفيردي، وجاء تشكيل فريق ريال مدريد الرسمي على النحو التالى:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو، روديجر، ميليتاو، كارفاخال.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، كامافينجا.

خط الهجوم: فالفيردي، بنزيما، فينيسيوس جونيور.

تشكيل ليفربول اليوم ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جيمس ميلنر.

خط الهجوم: كودي جاكبو، داروين نونيز، محمد صلاح، جوتا.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين ليفربول وريال مدريد قد انتهت بفوز ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت انهيار كبير لصالح دفاع الريدز ليفربول أمام هجوم الميرنجي الكبير على الرغم من التأخر بهدفين دون رد.