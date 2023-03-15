يلا شوت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم.. YALLASHOOT دون تقطيع

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محمد الفلاح - يحل ليفربول ضيفًا على ريال مدريد، في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم، بمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول

ويترقب عشاق الريدز المباراة، بسبب صعوبة موقف ليفربول أمام ريال مدريد، وسط توتر كبير من جماهير الفريق.

بينما يدخل ريال مدريد اللقاء، وهو مطمئن بشكل كبير، بسبب ضمان نتيجة اللقاء، ومحاولة الحفاظ عليها للتأهل لدور ربع النهائي.



وكانت مباراة ريال مدريد وليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، انتهت بفوز الميرينجي بخمسة أهداف مقابل هدفين.



تشكيل ليفربول لمواجهة ريال مدريد



وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة ريال مدريد، كالتالي:



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد- فان دايك- كوناتي- روبرتسون.

خط الوسط: ميلنر- فابينيو- جوتا.

خط الهجوم: محمد صلاح- داروين نونيز- جاكبو.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول



وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول، كالآتي:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو، روديجر، ميليتاو، كارفاخال.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، كامافينجا.

خط الهجوم: فالفيردي، بنزيما، فينيسيوس جونيور.

