يلا شوت لايف ناو بث مباشر ريال مدريد وليفربول yallashoot.. مشاهدة ريال مدريد ضد ليفربول هدف صلاح العالمي اليوم

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محمد الفلاح - تفصلنا دقائق معدودة عن انطلاق فعاليات البث المباشر والحي لأحداث المباراة المرتقبة، والتي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونظيره نادي ليفربول الانجليزي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022-2023.

بث مباشر ريال مدريد وليفربول

ويبحث عشاق كرة القدم حوا العالم، عن البث المباشر لمباراة ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي المقرر اقامتها في إطار إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

ويلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره نادي ليفربول بعد قليل، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس الجاري بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة على ملعب السانتياجو برنابيو، ضمن إياب مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكانت قد انتهت أحداث مباراة الذهاب بين ليفربول وريال مدريد والتي استضافها ملعب "أنفيلد" معقل العملاق الإنجليزي، بفوز الميرنجي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

قناة Comedy TV

التردد: 11174 عمودي

معدل الترميز: 28800

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Negaah Tv

التردد: 11231 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 48°E

قناة Italia 1

التردد: 11371 أفقي

معدل الترميز: 29900

القمر: Hot Bird

قناة Rah-e-Farda

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Varzish Sport

التردد: 11843 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Y1A

قناة TRT 1

التردد: 11958 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Turksat 3A.

