يلا شوت لايف ناو بث مباشر ريال مدريد وليفربول yallashoot.. مشاهدة ريال مدريد ضد ليفربول هدف صلاح العالمي اليوم

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محمد الفلاح - تفصلنا دقائق معدودة عن انطلاق فعاليات البث المباشر والحي لأحداث المباراة المرتقبة، والتي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونظيره نادي ليفربول الانجليزي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022-2023.
بث مباشر ريال مدريد وليفربول
ويبحث عشاق كرة القدم حوا العالم، عن البث المباشر لمباراة ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي المقرر اقامتها في إطار إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا
ويلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره نادي ليفربول بعد قليل، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس الجاري بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة على ملعب السانتياجو برنابيو، ضمن إياب مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وكانت قد انتهت أحداث مباراة الذهاب بين ليفربول وريال مدريد والتي استضافها ملعب "أنفيلد" معقل العملاق الإنجليزي، بفوز الميرنجي بخمسة أهداف مقابل هدفين.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا
قناة 3 Sport
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Iran 3
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 902
قناة Comedy TV
التردد: 11174 عمودي
معدل الترميز: 28800
القمر: AzerSpace 46°E
قناة Negaah Tv
التردد: 11231 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 48°E
قناة Italia 1
التردد: 11371 أفقي
معدل الترميز: 29900
القمر: Hot Bird
قناة Rah-e-Farda
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Varzish Sport
التردد: 11843 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Y1A
قناة TRT 1
التردد: 11958 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Turksat 3A.