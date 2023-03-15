محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة ريال مدريد

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه لمباراة ريال مدريد المقرر لها مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول قد تعرض لهزيمة بخماسية مقابل هدفين في ذهاب دور الـ16 على ملعب أنفيلد، ويسعى للتمسك بقليل من الأمل عندما يحل ضيفا على الميرينجي.

ويلعب الليفر بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جيمس ميلنر.

خط الهجوم: كودي جاكبو، داروين نونيز، ديوجو جوتا، محمد صلاح.