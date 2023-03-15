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محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة ريال مدريد

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه لمباراة المقرر لها مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات إياب دور الـ16 من .

وكان قد تعرض لهزيمة بخماسية مقابل هدفين في ذهاب دور الـ16 على ملعب أنفيلد، ويسعى للتمسك بقليل من الأمل عندما يحل ضيفا على الميرينجي.

ويلعب الليفر بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جيمس ميلنر.

خط الهجوم: كودي جاكبو، داروين نونيز، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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