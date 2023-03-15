شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للهوكى يتأهل لكأس العالم للناشئين 2023 بالفوز على زيمبابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر للهوكي للناشئين إلى نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 21 سنة، بعد الفوز على منتخب زيمبابوي بنتيجة 3/ 1 فى دور قبل النهائى من بطولة كأس أفريقيا للناشئين، التى ينظمها الاتحاد المصري للهوكي برئاسة الكابتن شريف كمال، على ملعب استاد الهوكى الدولى بهيئة قناة السويس فى الفترة من 12 إلى 16 مارس الجارى.

وحجز منتخب مصر بطاقة التأهل إلى كأس العالم برفقة منتخب جنوب أفريقيا، ويخوض منتخبا مصر وجنوب أفريقيا نهائى البطولة غداً الخميس فى تمام الساعة الخامسة مساءً على لقب بطولة أفريقيا للناشئين.

وحقق منتخب مصر الناشئين انتصارين أمام كينيا بنتيجة ١/صفر، والفوز على زيمبابوي اليوم ٣/١، والخسارة أمام جنوب أفريقيا بنتيجة ٣ / صفر.

فيما يخوض منتخب مصر للهوكي للناشئات مباراة تحديد المراكز الثالث والرابع غداً أمام منتخب كينيا الذي يخوض منافسات كأس بطولة أفريقيا. وتقام منافسات كأس العالم للناشئين في كوالالمبور ماليزيا فى الفترة من 5 إلى 16 ديسمبر 2023.