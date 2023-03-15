شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الاتحاد السكندري تتعاقد رسميا مع المحترف الأمريكى دومينيك جونسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، في التعاقد مع اللاعب الأمريكي دومينيك جونسون بعقد يمتد حتى نهاية الموسم خلفا للاعب السابق كيندال ديكيس، والذي أصيب بقطع فى وتر الكتف، لينضم "دومينيك" لصفوف كتيبة نجوم سلة زعيم الثغر. ومن المقرر أن ينضم اللاعب للفريق غداً الخميس وينتظم في تدريبات الفريق عقب الانتهاء من الكشف الطبي.

ويُجيد " دومينيك " اللعب في مركز الجناح، بالإضافة إلى إجادته تصويب الرميات الثلاثية، وعقب ترشيح وإشادة المدير الفني لسلة زعيم الثغر "هينريك رودل" باللاعب و إمكاناته الفنية، توصلت لجنة كرة السلة برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادي وحازم الرجال أمين الصندوق والأستاذ محمد خميس لصيغه أتفاق مع اللاعب.

ويأتى التعاقد مع المحترف "دومينيك" في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تدعيم الفريق الأول لكرة السلة قبل خوض الأدوار النهائية لمسابقة الدوري السوبر ومسابقة كأس مصر.