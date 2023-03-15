شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 15 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 15 / 3 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها استقبال السفارة المصرية بالجزائر لبعثة الفريق التى وصلت صباح اليوم، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، فيريرا يفاضل بين أحمد بلحاج ومصطفى شلبى للمشاركة أساسيا فى تشكيلة الفريق أمام بطل الجزائر.
مسئولو السفارة المصرية فى الجزائر يزورون بعثة الزمالك
حرص مسئولو السفارة المصرية في الجزائر على زيارة بعثة فريق الزمالك في فندق الإقامة، وتواجد السفير مختار وريدة، والمستشار هاني ديميري نائب السفير والقنصل محمود مرشد في مقر إقامة البعثة استعدادا للقاء شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.
فيريرا يفاضل بين بلحاج وشلبى فى تشكيل الزمالك الأساسى أمام شباب بلوزداد
فيريرا يبلغ لاعبى الزمالك بموعد المران الأول فى الجزائر
أبلغ البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اللاعبين بالتجمع عصر اليوم لخوض المران الأول فى الجزائر استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها فى التاسعة مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.