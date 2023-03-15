شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل الكاميرون استعدادا لمواجهة القطن فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، إلى الكاميرون؛ قادمة من جنوب أفريقيا استعدادا لمباراة الفريق أمام القطن التى تقام يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق ثلاث حصص تدريبية بمدينة بريتوريا عقب مباراة صن داونز، فيما حصل اللاعبون على راحة 24 ساعة من البرنامج التدريبي الذى أعده الجهاز الفني. وشارك محمد عبد المنعم، مدافع الفريق، في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من آلام في العضلة الضامة.

كما عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرات بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة القطن.

وخاض الفريق مرانه الختامي على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا صباح اليوم واشتمل التدريب على جزء بدني، وتنفيذ الجانب الخططي خلال تدريبات الكرة.