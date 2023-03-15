شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجرى تغييرا على مكان التدريب فى الجزائر استعدادا لشباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا تغيير موعد ومكان التدريب الأول في الجزائر استعدادا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأقيم المران في الثامنة مساء اليوم على ملعب نيلسون مانديلا بدلا من إقامته في الخامسة مساءً على الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو فى إطار حرص الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى فيريرا فى إخفاء بعض الأوراق على المنافس وزيادة التركيز بين اللاعبين .

وكانت بعثة الأبيض وصلت إلى الجزائر في ساعة مبكرة من صباح اليوم استعدادا لخوض مباراة شباب بلوزداد المرتقبة. وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من: حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – محمود شبانة - محمد طارق –أحمد فتوح. خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي . خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.