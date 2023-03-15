شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة ينظم دورة لمدربى المحافظات الحدودية بسيناء .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ونجح مجلس إدارة الاتحاد في الإتفاق مع نخبة من المحاضرين المعتمدين بالاتحاد المصري للكرة الطائرة لضمان تحقيق أكبر استفادة من هذه الدورة في ظل سياسة مجلس الإدارة الحالي تجهيز العديد من المدربين أصحاب الخبرات للاستفادة بهم خلال الفترة المقبلة.

ويعد اتحاد الطائرة أول اتحاد يقوم بتنظيم دورة للمدربين بشمال سيناء.

وتأتي هذه الفكرة تماشياً مع استراتيجية الاتحاد التى تم وضعها وتنفيذها منذ إنتخاب المجلس الحالي وتستمر حتى عام ٢٠٢٨ ويهدف مجلس الإدارة لتنفيذ خطته لنشر اللعبة في العديد من المحافظات وخاصة الحدوديه.

في ظل توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي إهتمامه بمحافظة شمال سيناء.

من جانبه أشاد الكابتن تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة بنجاح الدورة مؤكدا ان مجلس الإدارة هدفه الدائم خدمة اللعبة ونشرها في كافة المحافظات وخاصة الحدودية تنفيذاً لفكر الدولة المصرية وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.