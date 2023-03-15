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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 15 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 15 / 3 / 2023 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الأهلى يواجه المصرى في دور الـ16 لرابطة الأندية 27 مارس ببرج العرب.
الأهلى يواجه المصرى في دور الـ16 لرابطة الأندية 17 مارس ببرج العرب
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