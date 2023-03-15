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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 15 / 3 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 15 / 3 / 2023 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الأهلى يواجه المصرى في دور الـ16 لرابطة الأندية 27 مارس ببرج العرب. 

الأهلى يواجه المصرى في دور الـ16 لرابطة الأندية 17 مارس ببرج العرب

الأهلى يواجه المصرى في دور الـ16 لرابطة الأندية 17 مارس ببرج العرب

البنك الأهلى يواجه الزمالك يوم 26 مارس بدور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية

البنك الأهلى يواجه الزمالك يوم 26 مارس بدور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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