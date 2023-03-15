شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يطلب مشاركة لاعبى الأهلي والزمالك فى ودية السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرازيلي روجيريو ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأولمبى، من لاعبي الأهلي والزمالك الثمانية في القائمة التواجد في ودية السودان المقرر لها السبت المقبل.

ورغم تواجد بعض اللاعبين في قائمتى الأهلي والزمالك المتواجدتين حاليا خارج مصر لمواجهة القطن الكاميروني وشباب بلوزداد، إلا أن ميكالى أصر على تواجد اللاعبين في المعسكر يوم السبت في اليوم التالى لمباراتي فريقيهما بدوري الأبطال.

ويتمسك ميكالى بتواجد رباعي الأهلى حمزة علاء، محمد أشرف، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، ورباعي الزمالك حسام عبد المجيد، محمد طارق، حاتم سكر، محمد حسام بيسو في ودية السودان.

وأعلن البرازيلى روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة المعسكر الذى ينطلق غدا 15 مارس 2023 والذي سيخوض فيه المنتخب مباراتي زامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة .

وسينضم لاعبو أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر للمعسكر بعد الانتهاء من مباريات البطولات الأفريقية وتضم كلا من:

حراسة المرمى: علي الجابري، حمزة علاء، يوسف نادر، محمد أحمد "سيحة".

خط الدفاع: محمد أشرف، حسام عبد المجيد، محمد طارق، حاتم محمد "سكر"، محمد مغربي، عبد الرحمن جودة، محمد حمدي، أحمد عيد، عمر فايد، أحمد سيد عبد النبي، إياد العسقلاني .

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا"، رأفت خليل، محمد حسام "بيسو"، مصطفى سعد "ميسي"، محمود صابر، عماد ميهوب، زياد فرج، عربي بدر، محمد شحاتة، محمود جهاد، عبد الرحمن عاطف، عبد الغني محمد، علي زعزع، مصطفى أشرف .

الهجوم: أسامة فيصل، أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف "أجويرو"، إبراهيم عادل.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي: روجيريو ميكالى مديرا فنيا ومواطنه تياجو المدرب العام، ووائل رياض المدرب وليونياردو مدرب الأحمال وسيد السويركى مدرب الحراس وجواو محلل الأداء ومحمود حرب المدير الإداري ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ومساعديه د.صلاح عاشور للعلاج الطبيعي ود.قاسم قدري للتأهيل وعمرو سلمان الإدارى وخالد سرحان المترجم ومحمد محمود وأحمد شوقي التدليك وعيد سليمان للمهمات.