شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الخماسى أحمد ومحمد الجندى يقبلان والدتهما بعد التتويج فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البطل الأوليمبي احمد الجندي صاحب فضية اوليمبياد طوكيو وشقيقه الأصغر محمد الجندي صاحب فضية بطولة العالم للخماسي الحديث 2022 ، علي تقبيل والدتهما مني شفيق بعد فوز احمد بالميدالية الذهبية لبطولة كأس العالم بالقاهرة.

وتعد منى شفيق والدة الثنائي أحمد الجندي ومحمد الجندي أبطال العالم في الخماسي الحديث، مثالًا للتضحية، حيث إنها كانت تعمل معلمة حتى عام 2018، قبل أن تستقيل من عملها من أجل التفرغ لإدارة أعمال أبنائها ومشوارهما الرياضي الواعد.

وتقوم والدة الثنائي ببذل الكثير من الجهد والوقت من أجل رؤية أبنائها على منصات التتويج، بالإضافة إلى أنها تقوم بتقديم الدعم والمساندة لهم من أجل تحقيق النتائج الجيدة، كما أنها تسعى لكي يصبحوا أبطالًا ويشرفون بلدهم في المحافل الدولية.