شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة Arena Sport HD المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دقائق قليلة تفصلنا عن مواجهة نارية ومرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد وليفربول والتي ستقام ضمن إياب الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في المواجهة التي ستقام في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة وفي الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ريال مدريد وليفربول

ويدخل كل فريق في تلك المباراة وهو يرغب في تحقيق الفوز والانتصار بالأخص فريق ليفربول المتأخر في نتيجة الذهاب حيث انتهت المواجهة بفوز ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ويتوجب على فريق ليفربول لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي تحقيق الفوز بنتيجة 4-0 أو 3-0 من أجل ذهاب المباراة إلى الأوقات الإضافية وهو ما يصعب المهمة على رجال كارلو أنشبلوتي.

تردد قناة Arena Sport HD المفتوحة

وأعلنت قناة Arena Sport HD المفتوحة نقل مواجهة ريال مدريد وليفربول مجانًا دون تقطيع وجودة عالية للغاية في المواجهة التي ينتظرها محبي الكرة العالمية، وجاء تردد القناة الناقلة لتلك المباراة على النحو التالى:

القناة: Arena Sport HD.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد:11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الاستقطاب: أفقي.