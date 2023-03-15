الاتحاد يتحرك مبكرا للحفاظ على سانتو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تجهيز ميزانية مالية لفتح ملف مفاوضات تجديد عقد المدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد نونو سانتو بعد التغيير الفني الذي أحدثه المدرب منذ توليه مهام الدفة الفنية للفريق.

ويحتل فريق الاتحاد صدارة ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 47 نقطة بعد أن خطف صدارة ترتيب الدوري من فريق النصر ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري وبات الفارق النقطي هو نقطة واحدة، حيث يقبع النصر في وصافة ترتيب أندية الدوري برصيد 46 نقطة.

كما وصل فريق الاتحاد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على فريق الفيحاء بركلات الترجيح، حيث سيواجه فريق الهلال في موعد سيحدد لاحقا من لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وحقق سانتو مع الاتحاد كأس السوبر السعودي كأول بطولة له مع الفريق، وهي أول بطولة للاتحاد مع إدارة أنمار الحائلي، حيث كانت آخر بطولة حققها الفريق هي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018.

ويذكر أن إدارة نادي الاتحاد قد أعلنت في الرابع من يوليو 2022 تعاقدها مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، لمدة موسمين حتى 2024، خلفا للمدرب الروماني كوزمين كونترا.

وأبرز ما جاء في محطاته التدريبية قبل أن يتولى تدريب فريق الاتحاد قيادته لنادي رايو آفي البرتغالي، ثم فالنسيا الإسباني، لمدة عام من 2014 حتى 2015، خاض معهما 62 مباراة، وحقق الفوز في 32 مباراة مقابل الخسارة في 14، والتعادل في 16 مباراة.

كما درب سانتو فريق نادي بورتو البرتغالي خلال موسم 2016 / 2017 في 49 مباراة، وأحرز الفريق 27 فوزا وتلقى 7 هزائم، وتعادل 15 مرة.

وتولى سانتو (48 عاما) المهمة الفنية لنادي ولفرهامبتون الإنجليزي لمدة 4 سنوات، وخاض 199 مباراة رفقة الفريق، تغلب في 96 وخسر في 46 وتعادل في 57.

كانت آخر تجارب سانتو التدريبية مع نادي توتنهام الإنجليزي، خلال الموسم الماضي، أشرف على الفريق في 17 مباراة وحقق الفوز في 9 مقابل الخسارة في 7، وتعادل مرة واحدة.