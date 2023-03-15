بيدرو يجهز الخليج لمواجهة الطائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في لقاء الخاسرين من الجولة السابقة يستضيف فريق الخليج (16 نقطة) عصر اليوم ضيفه الطائي (25 نقطة) باللقاء الذي سيحتضنه استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن مباريات الجولة الـ21 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. ويدخل أصحاب الأرض فريق الخليج مواجهة اليوم بقيادة المدرب الروماني بيدرو إيمانويل الراغب بتحسين مركز الفريق والتقدم نحو مناطق الأمان، إذ سيرتكز على ابن جلدته فابيو مارتينيز بمركز صناعة اللعب بجوار البرازيلي لوكاس سوزا، من أجل السيطرة على منتصف الملعب ولعب الكرات الطويلة لثنائي خط المقدمة بتواجد الألباني سوكول تسيكاليشي وأحمد الزين في خط الهجوم. بينما يسعى الضيف الطائي لتعويض الخسارة أمام ضمك بقيادة الروماني ميريل رادوي الطامح في تجاوز التعثر الأخير.

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