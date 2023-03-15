شكرا لقرائتكم خبر تفرد بين الأندية الآسيوية .. فيفا يعتمد وصيف العالم في مونديال 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفرد فريق الهلال الكروي الأول بخاصية المشاركة في بطولة العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخ النادي، كسابقة رقمية بين أندية قارة آسيا، بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس مشاركة وصيف بطل العالم للأندية في النسخة الماضية التي أقيمت بالرباط المغربية، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بصفته بطلا لدوري أبطال آسيا 2021، بعد موافقة مجلس FIFA بالإجماع على تحديد مقاعد الأندية المتأهلة للبطولة.

وأمام الهلال فرصة تاريخية لتوسيع ذلك الرقم القياسي في تاريخ المشاركة في بطولة أندية العالم، في حال كسب بطولة دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية، بعد أن يواجه فريق أوراوا ريدز الياباني في نهائي آسيا في الـ29 من أبريل والـ6 من مايو المقبلين.

بيان فيفا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بيانا رسميا، أعلن فيه الأندية التي تشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بناء على القواعد التي اعتمدها بشكل رسمي وأعلن عنها عبر موقعه الرسمي، بشأن النظام الجديد المعتمد لكأس العالم للأندية.

وأكد «فيفا» في بيانه الرسمي، معايير اختيار الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، والمكونة من 32 فريقا، إذ تقام البطولة كل 4 سنوات ابتداء من يونيو 2025.

وجاء على رأس المعايير، اختيار أبطال آخر 4 نسخ من البطولة الأكبر لكل اتحاد قاري (بالنسبة لأفريقيا، سيتم اعتماد مشاركة أبطال آخر 4 نسخ من دوري أبطال أفريقيا، من 2021 وحتى 2024)، وبالتالي وفقا لتلك القواعد التي تم إعلانها من جانب فيفا، فإن الأهلي المصري ضمن المشاركة في البطولة، نظرا لتتويجه بلقب دوري الأبطال عام 2021 على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية.

وكشف بيان فيفا أن القارات التي لها أكثر من 4 مقاعد (أوروبا وأمريكا الجنوبية)، سيصعد منها بطل دوري الأبطال في النسخ الأربعة من 2021 إلى 2024، إلى جانب فرق إضافية يتم تحديدها خلال تصنيف النادي في الفترة نفسها وفقا للاتحاد القاري.

وأكد فيفا أن القارات التي يتأهل منها فريق واحد مثل أوقيانوسيا، يتم اختيار ممثلها عن طريق تصنيف النادي في فترة السنوات الـ4 من 2021-2024، علما بأن ممثل الدولة المضيفة لكأس العالم للأندية، سيتم تحديده في مرحلة لاحقة.

تهنئة الاتحاد السعودي

يشار إلى أن السعودية ستستضيف كأس العالم للأندية 2023، للمرة الأولى في أواخر العام الحالي، وسيمثل السعودية بطل دوري هذا الموسم، ما لم يحقق فريق الهلال بطولة دوري آسيا في نهائي النسخة الحالية.

بدوره، هنأ الاتحاد السعودي لكرة القدم نظيره نادي الهلال، بعد إعلان مشاركة فريقه الكروي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بصفته بطلا لدوري أبطال آسيا 2021، بعد موافقة مجلس FIFA بالإجماع على تحديد مقاعد الأندية المتأهلة للبطولة، والمصادقة على توزيع المقاعد على الاتحادات القارية».

من ناحية أخرى، غادر الرياض المدير الفني لفريق الهلال، بعد تعرض عائلة ابنه لحادث مروّع في العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيريس.

وأفادت صحيفة «Ole» الأرجنتينية، بأن الحادث وقع لمايكل دياز، ابن مدرب الهلال رامون دياز وأسرته.

ونتج عن الحادث وفاة زوجة مايكل دياز (37 عاما)، بينما تم إدخال نجل رامون دياز وابنه إلى المستشفى.

وأوكل مهمة تدريب الفريق غدا لمساعده إيميليانو، بعد أن استمتع اللاعبون بالراحة أمس، عقب فراغهم من لقاء الفتح في دور ثمن النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي وصل فيه الفريق إلى نصف النهائي، وذلك تحضيرا لمواجهة الاتفاق دوريا السبت.

تاريخ الهلال في العالمية







أكثر ناد آسيوي يتأهل لكأس العالم للأندية، بواقع 4 مرات (2001، 2019، 2021، 2022)



أكثر ناد آسيوي مشاركة في كأس العالم للأندية، بواقع 3 مرات (2019، 2021، 2022)



تفوق على 8 أندية آسيوية شاركت مرتين في العالمية، هي: (جيونبوك هيونداي موتورز، أوراوا ريد دايموندز، السد، أولسان هيونداي، غوانغزو إيفرغراند، سانفريس هيروشيما، كاشيما انتلرز، الجزيرة الإماراتي)



يعد أول ناد آسيوي يشارك مرتين متتاليتين، وذلك في نسختي البطولة (2021، 2022).



الفرق المتأهلة رسميا لكأس العالم للأندية 2025