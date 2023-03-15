شكرا لقرائتكم خبر رينارد يبعد الفرج عن قائمة الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وضمت القائمة 26 لاعبا للالتحاق بالمعسكر الذي سينطلق مساء الاثنين المقبل، هم:
محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، متعب الحربي، زكريا هوساوي، عبد الإله العمري، علي البليهي، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي، رياض شراحيلي، محمد كنو، حسين القحطاني.
عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سالم الدوسري، فهد الرشيدي، عبدالرحمن العبود، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، هارون كمارا.
فيما يغيب عن القائمة قائد الأخضر سلمان الفرج، وشهدت دخول كل من (عبدالرحمن غريب، زكريا هوساوي، حسين القحطاني وفهد الرشيدي)
علما بأن الأخضر سيخوض وديتين في جدة، ضد منتخب فنزويلا يوم 24 مارس، ثم أمام منتخب بوليفيا يوم 28 من الشهر ذاته، في استاد الأمير عبدالله الفيصل.
كانت هذه تفاصيل خبر رينارد يبعد الفرج عن قائمة الأخضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.