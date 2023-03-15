رينارد يبعد الفرج عن قائمة الأخضر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختار المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد قائمة الأخضر للمعسكر المقرر في جدة بين 20 و28 مارس الجاري.

وضمت القائمة 26 لاعبا للالتحاق بالمعسكر الذي سينطلق مساء الاثنين المقبل، هم:

محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، متعب الحربي، زكريا هوساوي، عبد الإله العمري، علي البليهي، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي، رياض شراحيلي، محمد كنو، حسين القحطاني.

عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سالم الدوسري، فهد الرشيدي، عبدالرحمن العبود، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، هارون كمارا.

فيما يغيب عن القائمة قائد الأخضر سلمان الفرج، وشهدت دخول كل من (عبدالرحمن غريب، زكريا هوساوي، حسين القحطاني وفهد الرشيدي)

علما بأن الأخضر سيخوض وديتين في جدة، ضد منتخب فنزويلا يوم 24 مارس، ثم أمام منتخب بوليفيا يوم 28 من الشهر ذاته، في استاد الأمير عبدالله الفيصل.